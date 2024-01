Solium Infernum: Kostenloses Testwochenende

League of Geeks haben heute bekannt gegeben, dass "Solium Infernum" an diesem Wochenende mit einem offenen Multiplayer-Playtest die Pforten der Hölle öffnen wird. Fans des Strategiespiels können ab sofort bis zum 14. Januar am Multiplayer-Playtest teilnehmen und zum ersten Mal die einzigartigen asynchronen Matches vor der offiziellen Veröffentlichung am 14. Februar 2024 erleben.

Neben dem asynchronen Mehrspielermodus könnt ihr die Echtzeit-Matches (sowohl mit privatem als auch mit öffentlichem Matchmaking) geniessen und lernen, wie man "Solium Infernum" in der ersten von neun "Chroniken" spielt; handlungsorientierte Einzelspielerszenarien, die alle neu in League of Geeks' Neuinterpretation des Originals sind.

"Solium Infernum" ist ein politisches Strategiespiel voller Täuschung, Intrigen und Verrat, das in der Hölle spielt. Dieser offene Multiplayer-Playtest erlaubt es euch, einen Erzfeind der Hölle zu wählen und Matches zu erstellen, um gegen Freunde zu spielen und eure Freundschaften zu testen. Dies ist auch eine Gelegenheit, die Multiplayer-Funktionen vor der Veröffentlichung ausgiebig zu testen.

"Solium Infernum" wird am 14. Februar 2024 für PC veröffentlicht.