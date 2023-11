Solium Infernum: Höllischer Strategie-Trailer

League of Geeks, Entwickler des Indie-Strategiespiels "Armello" und der Roguelite-Kolonie-Simulation "Jumplight Odyssey," haben heute bekannt gegeben, dass "Solium Infernum" am 14. Februar 2024 für PC erscheinen wird. Die Nachricht kommt zusammen mit einem neuen Infernal Strategy-Trailer, der auf der PC Gaming Show gezeigt wurde. Das Studio kündigte ausserdem einen Multiplayer-Playtest für Anfang 2024 an.

"Solium Infernum" ist ein politisches Strategiespiel voller Täuschung, Intrigen und Verrat, das in der Hölle spielt. Basierend auf dem hochgelobten Kultklassiker von Vic Davis kämpfen die Spieler darum, die Herrscher über die höllischen Regionen der Hölle zu werden. Das Spiel enthält sowohl einen Einzelspielermodus mit brandneuen Story-Szenarien und Scharmützeln als auch einen Online-Mehrspielermodus mit benutzerdefinierten asynchronen Matches für bis zu sechs Spieler.

Als einer der acht grossen Erzfeinden der Hölle müssen die Spieler ihre Rivalen überlisten und ausmanövrieren, um den leeren Höllenthron durch die Beherrschung einer hinterhältigen politischen und militärischen Strategie zu erobern. Mit einer ganzen Reihe von Taktiken, die auf ihr Kommando warten, werden die Spieler auf ihrem Weg zum Sieg bluffen, hinterhältig sein und Verrat säen. "Solium Infernum" bietet ausserdem eine Reihe von Spieloptionen, von 2-4-stündigen Einzelspielermatches bis hin zu epischen, wochenlangen Mehrspielermatches mit sechs Spieler, die nur wenige Minuten pro Tag benötigen.