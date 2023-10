Marvel's Spider-Man 2 bricht Verkaufsrekorde

Mit über 2,5 Millionen verkauften Exemplaren weltweit in den ersten 24 Stunden ist Marvel's Spider-Man 2 zum "schnellstverkauften PlayStation Studios-Spiel in der PlayStation-Geschichte" avanciert.

In diese Zahl fliessen sowohl Vorbestellungen als auch Verkäufe im Rahmen des Spider-Man 2 PS5-Bundles ein. Zum Vergleich: Das Original Spider-Man von Insomniac aus dem Jahr 2018 verkaufte in drei Tagen 3,3 Millionen und insgesamt mehr als 33 Millionen Exemplare.

Der bisherige Rekordhalter war "God of War Ragnarok" aus dem Jahr 2022, das in einer Woche 5 Millionen Mal verkauft wurde. Dicht dahinter liegt "The Last of Us: Part II" mit 4 Millionen Verkäufen in drei Tagen. Die genauen Verkaufszahlen innerhalb von 24 Stunden wurden bei diesen Titeln allerdings nicht veröffentlicht. Fans des Spinnen-Helden dürfen sich übrigens auf Nachschub freuen. Insomniac kündigte bereits neue Inhalte an.

"Marvel's Spider-Man 2" erschien am 20. Oktober exklusiv für PS5.