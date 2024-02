Splatoon 3: Übersichtstrailer zum Side-Order-DLC

Nächste Woche können wir uns bekanntlich über die Side-Order-Erweiterung für "Splatoon 3" freuen. Nintendo stimmt uns jetzt mit einem ausführlichen Übersichtstrailer nochmal darauf ein.

Hier wird uns knapp fünf Minuten lang gezeigt, was der Side-Order-DLC für "Splatoon 3" zu bieten hat. Dabei bleiben natürlich auch die knallbunten Bilder und die fetzige Musik längerfristig im Gedächtnis.

Die Side-Order-Erweiterung für "Splatoon 3" ist ab 22. Februar erhältlich. Die neue Season folgt dann am 1. März. Es ist also weiterhin ordentlich was zu tun in dem familienkompatiblen Third-Person-Shooter.

"Splatoon 3" erschien am 9. September 2022 exklusiv für Switch.