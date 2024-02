Splatoon 3 für die Ohren

Nachdem jüngst die "The Legend of Zelda"-Reihe mit einem eigenen kleinen Konzert bedacht wurde, folgt einen Tag später ein ähnliches Spektakel für alle Fans von "Splatoon 3".

Ursprünglich hätten beide Veranstaltungen im Zuge der Nintendo Live 2024 Toyko stattfinden sollen, jedoch wurde die Veranstaltung bereits im vergangenen Jahr abgesagt worden.

Zahlreiche Nintendo-Mitarbeiter hatten Drohungen erhalten, die sich zudem auch auf mögliche Zuschauer ausgeweitet hätten. Entsprechend entschied sich das Unternehmen gegen die Veranstaltungen, weshalb zahlreiche Events, wie die "Splatoon 3"-Weltmeisterschaft bis auf weiteres verschoben wurden. Jüngst nannte Nintendo kommenden April als Ausweichzeitraum.

Dennoch können sich die Fans nun zumindest über das geplante "The Legend of Zelda"- sowie "Splatoon 3"-Konzert in Form eines YouTube-Videos freuen.