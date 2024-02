Splatoon 3: Ergebnis des jüngsten Splatfests

Nintendo hat mittlerweile die Ergebnisse des jüngsten Splatfests in "Splatoon 3" veröffentlicht. Diesmal wurde der Frage nachgegangen, welcher Tag des Wochenendes der beste ist.

So konnte sich Team Freitag am Ende knapp durchsetzen. Zwar gewann man, genau wie Team Samstag, nur in zwei Kategorien, heimste damit aber mehr Punkte ein. Team Sonntag war dagegen nur in einer Kategorie am Ende der Sieger.

Bisher steht noch nicht fest, wann das nächste Splatfest in "Splatoon 3" stattfindet und welche Thematik es bietet. Erfahrungsgemäss sollte es aber nicht sonderlich lange dauern.

"Splatoon 3" erschien am 9. September 2022 exklusiv für Switch.