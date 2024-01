Star Wars: The Bad Batch - Season 3 - Trailer

Disney+ hat den mit Spannung erwarteten Trailer zur finalen Staffel der gefeierten Animationsserie "Star Wars: The Bad Batch" von Lucasfilm veröffentlicht. Dies ist die dritte Staffel der von der Kritik gelobten Serie, welche bei Fans ein beliebtes Spin-Off der mit dem Emmy ausgezeichneten Serie "Star Wars: The Clone Wars" ist.

In der epischen letzten Staffel von "Star Wars: The Bad Batch", werden die Grenzen der Mitglieder des Bad Batch im Kampf um die Wiedervereinigung mit Omega getestet, während sie sich in einem abgelegenen Imperium-Wissenschaftslabor weiteren Herausforderungen stellen müssen. Die Gruppe ist zersplittert und begegnet Bedrohungen aus allen Richtungen, weshalb sie unterwartet Verbündete suchen, sich auf gefährliche Missionen begeben und alles aufbieten müssen, was sie gelernt haben, um sich vom Imperium zu befreien.

Die finale Staffel von "Star Wars: The Bad Batch" feiert mit den ersten drei Episoden am Mittwoch, den 21. Februar, exklusiv auf Disney+ Premiere.

Episodentitel und Veröffentlichungstermine der 3. Staffel: