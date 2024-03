Stardew Valley: Update 1.6 für PC verfügbar

Publisher und Entwickler ConcernedApe weist darauf hin, dass Update 1.6 für die PC-Version von "Stardew Valley" mittlerweile verfügbar ist. Die Konsolenwelt soll sobald wie möglich ebenfalls bedient werden.

Update 1.6 für "Stardew Valley" bringt zunächst einmal viele neue Inhalte mit sich. Angefangen bei frischen Rezepten über neue Dialoge bis hin zu weiteren Outfits wurde an alles gedacht. Ausserdem gibt es nun auch einen Koop-Modus für bis zu acht Spieler. Desweiteren wurde ordentlich an "Stardew Valley" geschraubt und dabei einiges optimiert. Wer sich für sämtliche Details interessiert, sei hiermit an die umfangreichen englischen Patchnotes verwiesen.

In "Stardew Valley" erben wir die Farm unseres Grossvaters. Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen, brechen wir auf, um dein neues Leben zu beginnen. Seit der Ankunft der Joja-Gesellschaft, sind die alten Lebensweisen verschwunden. Das Gemeinschhaftshaus, einst Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, ist zur Ruine verkommen. Aber das Tal scheint voll von Möglichkeiten. Mit ein wenig Hingabe, kaönnen wir die Person sein, die "Stardew Valley" wieder zu alter Grösse verhilft.

"Stardew Valley" kann auf PS4, Xbox One, Switch, Vita, iOS, Android und dem PC gespielt werden.