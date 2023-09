Kein Steam Deck 2 in den nächsten Jahren

Auch wenn die Verfügbarkeit des Steam Decks in der Schweiz für Valve anscheinend keine Priorität darstellt, dürfte das Gerät mittlerweile doch das ein oder andere Wohnzimmer in der Schweiz zieren. Wie wir aus Medienberichten erfahren, wird es zu dem Handheld vorerst keinen Nachfolger geben. Auf diesen müssen wir uns also noch mehrere Jahre gedulden.

Von *CNBC * gefragt, antwortete Steam Deck Designer Pierre-Loup Griffais, dass Valve sich für das Handheld auf eine Leistung festgelegt hat, welche einen "Sweet Spot" für die Hardware darstellt. Aktuelle PC-Spiele sollen demnach für ein paar Jahre stabil auf dem Steam Deck laufen. An anderer Stelle gab Griffais bekannt, dass das Unternehmen nicht plane, die Performance auf Kosten der Batterielaufzeit zu erhöhen.

Seit der Auslieferung der ersten Geräte im Februar 2022 wurden zahlreiche Aspekte des Steam Decks durch Updates verbessert, darunter die Performance, die Kühlung und das UI, um einige Beispiele zu nennen.