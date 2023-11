"Astral Planes", die vor kurzem angekündigte neue Erweiterung für "Stellaris", wird am 16. November 2023 für den PC veröffentlicht.

In "Astral Planes" erkundet ihr alternative Dimensionen und trefft in zahlreichen Parallelwelten auf Kreaturen und Phänomene. Dank neuer, realitätsverändernder Technologien und Systeme findet ihr euren eigenen Weg durch das Unbekannte in eigenständigen und weit verzweigten Geschichten, die euren Entscheidungen eine neue Tiefe und Handlungsfreiheit verleihen werden.