Stellaris: Neue Erweiterung angekündigt

Paradox Interactive kündigte "The Machine Age" an, eine neue Erweiterung für das Science-Fiction-Strategiespiel "Stellaris". Wissenschaftler haben fortschrittliche Methoden entdeckt, um mit Maschinen zu kommunizieren, die es dem Leben ermöglichen, die biologischen Grenzen von Körper und Geist zu überwinden.

"Machine Age" läutet eine Ära des technischen Ruhms ein, die aber auch neue ethische und soziale Dilemmata aufwirft. In dieser Zeit des ungezügelten Ehrgeizes entstehen neue Bedrohungen, die den wahren Sinn des Lebens in Frage stellen. "The Machine Age" wird von Paradox Development Studio entwickelt und erscheint in Kürze für PC."