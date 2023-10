Stellaris: Narrative-Focused Expansion

Paradox Interactive kündigte heute "Astral Planes" an, eine neue narrativ ausgerichtete Erweiterung für das Science-Fiction-Strategiespiel "Stellaris", die noch in diesem Jahr für den PC erscheinen wird. Dank neuer realitätsverändernder Technologien und Systeme werden die Spieler in "Astral Planes" alternative Dimensionen erkunden und in zahlreichen Parallelwelten auf Kreaturen und Phänomene treffen. Sie werden ihren eigenen Weg durch das Unbekannte in eigenständigen und weit verzweigten Geschichten finden, die den Entscheidungen des Spielers eine neue Tiefe und Handlungsfreiheit verleihen.

Mit den neuen Features von Astral Planes können sich die Spieler können sich auf die Suche nach Wundern und Gefahren begeben: