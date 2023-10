Stranded: Alien Dawn bietet neue Herausforderungen

Frontier Foundry stellt heute einen neuen PDLC für die Planeten-Survival-Simulation "Stranded: Alien Dawn" vor. Das "Robots and Guardians"-PDLC erscheint am Dienstag, den 7. November für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.

"Robots and Guardians" führt ein actiongeladenes neues Szenario ein, in dem die Spieler Hope, den ersten empfindungsfähigen Androiden, beschützen müssen. Nachdem die Gruppe von Rebellen Hope aus den Fängen ihrer Erschaffer, einem skrupellosen Herstellerkonsortium, gerettet hat, muss sie sich gegen deren Versuche wehren, ihr unschätzbares Gut zurückzuerobern.

Während des Szenarios sind die Spieler unter anderem auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort auf einem unbekannten Planeten in den äusseren Welten. Irgendwo dort müssen die Rebellen eine sichere Basis errichten. Alles mit dem Ziel, dass sich Hopes ständig entwickelnder Verstand sich sicher ausbilden kann. Während Hopes Intellekt zunimmt, können die Spieler neue Fähigkeiten auswählen und weitere Eigenschaften freischalten. Sie kann auch das Bedürfnis nach Ruhe entwickeln und möglicherweise Bindungen mit Mitgliedern der Gruppe eingehen. Neue Ressourcen, wie SilicaEnergel und SilicaEnergel Plus, können hergestellt werden, um Hope zu ernähren, da diese natürlich keine menschliche Nahrung zu sich nehmen kann.

Während des gesamten Szenarios müssen die Spieler innovative Strategien entwickeln, um sicherzustellen, dass die Rebellen Hope schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden sie unter anderem Wellen automatisierter Angriffe des Konsortiums überwinden müssen, unter deren Truppen sich auch Kampfroboter, Kampfdrohnen und mobile Geschütztürme befinden.