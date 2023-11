Stranded: Alien Dawn: Robots and Guardians DLC

Ab heute könnt ihr euch in "Stranded: Alien Dawn", dank des neuen DLC., mit euren Überlebenden in ein spannendes neues Szenario stürzen. In diesem entdeckt ihr spielverändernde neue Technologien und werdet euch gleichzeitig gegen neue Feinde verteidigen müssen.

In neuen Szenario müsst ihr dabei innovative neue Waffen und robuste Verteidigungsanlagen einsetzen, um sicherzustellen, dass eure Rebellengruppe “Hope” sich vor dem skrupellosen Herstellerkonsortium schützen kann. Hope, ist der erste empfindungsfähige Androide und wurde vom Konsortium erschaffen. Während Hopes Intellekt fortschreitet, könnt ihr neue Fähigkeiten auswählen, zusätzliche Eigenschaften freischalten und vieles mehr - und das alles, während die Gruppe der Überlebenden sich gegen die Versuche des Konsortiums verteidigt, die ihr wertvollstes Gut zurückzuerobern wollen.