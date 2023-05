Stranded: Alien Dawn: Neuer Accolades Trailer

Um die tolle Resonanz auf "Stranded: Alien Dawn" zu feiern, hat Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc und Entwickler Haemimont Games einen Award-Trailer veröffentlicht:

"Stranded: Alien Dawn" stellt die Überlebenden in den Mittelpunkt der Geschichte. Dabei werden die Spieler herausgefordert, innovative Strategien zu entwickeln, um Bedrohungen zu überwinden und zu lernen, auf einem atemberaubenden erdähnlichen Planeten zu überleben. Mit einer Fülle an reichhaltigen Inhalten und weiteren aufregenden Updates, die bald erscheinen werden, lernen die Spieler, was es braucht, um gegen alle Widrigkeiten zu überleben.