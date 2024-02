Mehrspieler und Koop-Modus für Subnautica 2 geplant

Mit "Subnautica 2" steht in diesem Jahr - möglicherweise - der heisserwartete Nachfolger zu "Subnautica" sowie dessen Stand-Alone-Erweiterung "Subnautica: Below Zero" an. Hierzu wurde nun die Information veröffentlicht, dass der offizielle zweite Teil der Reihe mit einer ganzen Serie an spannenden und interessanten Features aufwarten kann, die sich besonders an all diejenigen richtet, die gemeinsam einen Tauchgang erleben möchten.

Das unter dem Mantel von Krafton entwickelte Spiel wurde im Zuge einer Mitteilung zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens gelistet, wobei weitere Details über den Inhalt bekannt wurden. Entsprechend soll sich "Subnautica 2" nicht nur an Fans der beiden zuvor veröffentlichten Titel richten, sondern auch Freunde gepflegter Mehrspieler-Games ansprechen. Das in der Unreal Engine 5 entwickelte Open-World-Unterwasser-Abenteuer darf entsprechend von bis zu vier Spielern gemeinsam bereist, erkundet und mit allerlei Unterwassergebäuden bebaut werden.

Dahinter steht auch der Gedanke, "Subnautica 2" als Service-Game anzubieten, um einen erhöhten Wiederspielwert zu generieren oder zu ermöglichen. Leider wurden keine Informationen hinsichtlich der Veröffentlichung enthüllt, jedoch ist von einem Early-Access-Zugang im Laufe des Jahres zu rechnen.