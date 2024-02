Nächstes Subnautica: Langfristige Unterstützung statt Live-Service

Der letzte Finanzbericht des “Subnautica”-Publishers Krafton hat bei den Fans für Aufsehen gesorgt. So hiess es, beim nächsten Subnautica werde es sich um einen Live-Service-Titel handeln (wir berichteten). Nun hat das Unternehmen klargestellt, dass es hingegen plant, das Spiel kontinuierlich zu unterstützen. Typische Live-Service-Inhalte wie “Battle Pässe” und Mikrotransaktionen soll es demnach nicht geben.

Darüber hinaus wurde ein Screenshot von “Subnautica 2” vorgestellt, der zunächst für einige Unklarheiten sorgte. So war zuerst nicht klar, ob es sich beispielsweise um eine Concept-Art handelt, was erst im Nachhinein von Entwickler Liam Tart aufgeklärt wurde. Zu sehen sind in dem Bild einige Neuerungen wie zahlreiche bisher nicht gesehene Tiere und ein Tauchboot. Wie Tart mitteilt, soll die im Screenshot ersichtliche beeindruckende Grafik in der Unreal Engine 5 noch weiter verbessert werden, während der charakteristische Grafikstil von “Subnautica” und “Below Zero” erhalten bleiben soll.