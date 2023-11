Nächstes Subnautica für 2025 geplant

Dass für uns auf einen dritten Teil der "Subnautica"-Reihe freuen können, wissen wir bereits seit einer ganzen Weile. Im April vergangenen Jahres berichteten wir, dass Entwicklerstuido Unknown Worlds für das Projekt einstellt. Es ist zwar nicht in Stein gemeisselt, doch scheinbar können wir uns auf einen Release im Jahr 2025 einstellen.

Die Angabe stammt von Publisher Krafton, welcher den Titel zusammen mit anderen Projekten, jeweils mit einer Jahresangabe, in dem aktuellen Finanzreport listet. Zudem wird der Release-Zeitraum auf das erste Halbjahr 2025 eingegrenzt. "Subnautica" erschien im Jahr 2018, während das Standalone "Below Zero" 2021 das Licht der (Gaming-)Welt erblickte. Zuletzt brachte uns Entwicklerstudio Unknown Worlds das Sci-Fi Strategie-Game "Moonbreaker".