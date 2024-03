Summer Game Fest findet im Juni statt

Bereits in den letzten Jahren fungierte das Summer Game Fest von Geoff Keighley als Ersatz für die E3, was nach deren definitivem Ende garantiert nicht anders sein wird. Jetzt gibt es einen konkreten Termin für die diesjährige Ausgabe.

Demnach findet das Summer Game Fest in diesem Jahr am 7. Juni im YouTube Theatre in Los Angeles statt. Los geht es hierzulande um 23 Uhr. Über die Inhalte oder den Umfang ist natürlich noch nichts bekannt, aber sind wir doch mal ehrlich: Gameplay aus "Grand Theft Auto VI" oder die offizielle Bestätigung eines Switch-Nachfolgers würden der Präsentation doch sicher eine ganz besondere Note geben, oder?

Was würdet ihr gerne beim Summer Game Fest 2024 sehen?