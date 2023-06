Wholesome Direct zeigt über 70 Spiele

Auch in diesem Jahr wurden auf der Wholesome Direct im Rahmen des Summer Game Fest Spiele gezeigt, die gute Laune verbreiten. In rund einer Stunde wurden auf der Präsentation gestern Abend über 70 Indie-Games gezeigt. Hier könnt ihr euch die Show anschauen:

Das Projekt Wholesome Direct startete im Jahr 2020 und wurde nun schon zum achten Mal präsentiert. Sie geht auf den Indie-Entwickler Matthew Taylor zurück, der damit begann, eine Liste von Spielen nach "ihren Gefühlen von Komfort, Mitgefühl und Gemütlichkeit" zusammenzustellen. So finden hier vor allem Gamer neue Spiele, welche nichts mit Gewalt in Videospielen anfangen können. Alle Shows könnt ihr an dieser Stelle angeschaut werden.