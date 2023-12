Video mit eingestelltem Super Mario 64 Multiplayer aufgetaucht

Eigentlich sollte man meinen können, dass die Gaming-Welt 27 Jahre nach Release von "Super Mario 64" schon alles zu dem "ersten 3D-Mario" gesehen hat. Das Internet hat jedoch wie so oft eine Überraschung parat: Auf einem Gaming-Kongress kurz vor Release des beliebten Klassikers für die Nintendo 64 wurde der Multiplayer-Modus angespielt, wozu vor wenigen Wochen ein Video geteilt wurde. Auf der Plattform X hat Nutzer 'Marionova' die entsprechende Stelle für uns geschnitten:

We finally have a glimpse of what the early multiplayer mode for Super Mario 64 looked like! This is also the first time we have seen Luigi's SM64 model outside of the Nintendo Leaks! Take a look! pic.twitter.com/Ev3R7NDBtp