Neue Stimme von Mario und Luigi bestätigt

Nachdem Charles Martinet seinen Eintritt in die Rente bekannt gegeben hatte, stellte sich vielen die Frage, wer die Nachfolge für die Stimme des beliebten Nintendo-Charakters "Mario" übernehmen wird. Nun ist diese Frage geklärt, wie Kevin Afghani selbst auf der Plattform X bekannt gibt:

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!