Zurich Pop Con & Game Show: Das zeigt Nintendo

Wer wissen will, was in Sachen Gaming und Popkultur angesagt ist, für den gibt es derzeit nur ein Ziel: die Zurich Pop Con & Game Show.

Am 30. September und 1. Oktober lockt das grösste Schweizer Herbst-Festival seiner Art wieder Tausende von Gästen in die Messe Zürich. Für Videospiel-Fans ist ein Besuch in Halle 6 ein absolutes Muss. Denn in der Nintendo-Zone können die neuesten Nintendo Switch-Hits nach Lust und Laune ausprobiert werden, darunter einige, die noch gar nicht erschienen sind: Super Mario Bros. Wonder, Sonic Superstars, Prince of Persia The Lost Crown und die Just Dance® 2024 Edition. Umrahmt wird der Spielspass durch ein buntes Unterhaltungsprogramm aus Mitmach-Aktionen und Fun-Turnieren

Spiele-Premieren in Zürich

Die Besucher der Zurich Pop Con & Game Show gehören zu den ersten, die in "Super Mario Bros. Wonder" schon vor der Veröffentlichung am 20. Oktober eine Welt voller Wunder erleben. Im neuen 2D-Abenteuer von Mario und seinen Freunden warten an jeder Ecke Überraschungen, die es zu entdecken gilt – sei es auf eigene Faust oder gemeinsam im Mehrspielermodus.

Auch einige Partner von Nintendo zeigen in Zürich Spiele vor Verkaufsstart. So steuert SEGA den Action-Plattformer "Sonic Superstars" bei, der am 17. Oktober erscheint und in dem Spieler ein rasantes Abenteuer auf den Northstar Islands erwartet. "Prince of Persia: The Lost Crown" von Ubisoft dagegen versetzt seine Spieler in die Mythenwelt des alten Persiens. Sie schlüpfen in die Rolle von Sargon und begleiten ihn auf seinem Weg, zur Legende zu werden.

Am 24. Oktober erscheint mit "Just Dance 2024 Edition" das neueste Spiel der Serie auf Nintendo Switch. Bis zu sechs Mitspieler können auf nicht weniger als 40 neue Songs abtanzen. Mit dabei sind aktuelle Hits ebenso wie Klassiker der unterschiedlichsten Genres – von Latin über Rock und Hip-Hop bis zu K-Pop.

Spielspass für jeden Geschmack

In Zürich sind zudem einige beliebte, aktuelle Nintendo Switch-Spiele anzutreffen. In dem Abenteuer "Pikmin 4" erkunden Spieler einen unerforschten Planeten und retten eine Gruppe gestrandeter Weltraumreisende. "Everybody 1-2-Switch!" wiederum ist ein ausgelassenes Partyspiel, vollgepackt mit originellen, leicht schrägen Minispielen. Im Smartphone-Modus haben sogar bis zu 100 Spieler gleichzeitig die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen. Oder wie wäre es mit einer Abenteuerreise? In "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" begleiten Fans Link durch das Königreich Hyrule und die darüber schwebenden Himmelsinseln. Und in "Nintendo Switch Sports" treten bis zu vier Sportsfreundinnen und -freunde in Wettkämpfen der Disziplinen Fussball, Volleyball, Bowling, Tennis, Golf, Badminton und im Chanbara-Schwertkampf an.

Dazu kommen beliebte Spiele wie "Mario Kart 8 Deluxe" mit dem Booster-Streckenpass und das actionreiche Kampfspektakel "Super Smash Bros. Ultimate". Disney Electronic Content steuert das im Juli erschienene Abenteuer-Jump’n’Run Disney Illusion Island bei. Giants Software bringt den "Landwirtschafts-Simulator 23" mit und mit Lego 2K Drive von 2K steht ein weiteres Rennabenteuer auf dem Nintendo-Programm in Zürich. Wer Lust auf ein spannendes Action-Rollenspiel hat, für den steht Infinity Strash: "Dragon Quest The Adventure of Dai" von Square Enix zur Verfügung. Bandai Namco präsentiert unter anderem "Baten Kaitos I & II HD Remaster" und "PAW Patrol World".

Lustig und lohnend – das Rahmenprogramm

Die Besucher der Zurich Pop Con haben ausserdem die Gelegenheit, an fröhlichen Turnieren und anderen Mitmachaktionen teilzunehmen. Wer Rhythmus im Blut hat, sollte es auf der Just Dance Stage versuchen. Dort sorgt "Just Dance 2024 Edition" für gute Musik und tolle Stimmung. Auf der Nintendo-Bühne können die Fans ihr Können in verschiedenen Spielen unter Beweis stellen.

Für spannende Wettkämpfe ist ebenfalls gesorgt: an beiden Tagen steht die "Super Smash Bros. Ultimate" Zurich Pop Con & Game Show Championship auf dem Programm, bei der es Preise von Philips, Pathé Schweiz, Roon Gaming Power und Ovomaltine zu gewinnen gibt. Interessierte können sich zu allen Turnieren am Stand anmelden.

Alle Standbesucher erhalten ausserdem ein Panini-Sammelalbum und Sticker mit Nintendo-Motiven als kleines Geschenk. Und beim Check-in bekommen alle je 100 Platin-Punkte, die sie auf der My Nintendo-Seite gegen kleine Belohnungen eintauschen dürfen. Für Erinnerungsfotos an einen schönen Tag sind Mario und Luigi am Samstag um 11:00, 14:00, 16:00 und 18:00 und am Sonntag um 11:00, 14:00 und 16:00 in der Nintendo-Zone anzutreffen.

Fans von Videospielen sollten sich den Auftritt von Nintendo auf der Zurich Pop Con & Game Show & Game Show also nicht entgehen lassen.