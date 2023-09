Zurich Pop Con: Das Festivalprogramm steht fest!

Am 30. September und 1. Oktober präsentiert die Zurich Pop Con & Game Show in der Messe Zürich auf den Bühnen Stars, vielfältige Talks, Panels und Workshops über Themen der Gaming-, Cosplay-, Film- und Kunstwelt und vermittelt so ein spannendes Hintergrundwissen zu aktuellen Trends der Popkultur.

Zurich Pop Con & Game Show

Es ist soweit: das Programm der Zurich Pop Con & Game Show steht fest. Mit spannenden Shows, interaktiven Workshops, Talks mit Stars aber auch relevanten Fachpanels überzeugt das grösste Schweizer Popkulturfestival im Herbst auch mit einem umfassenden Rahmenprogramm auf fünf Bühnen mit den folgenden Highlights:

Expertenpanels über Gaming und das neue Jugendschutz-Bundesgesetz

Den Auftakt am Samstag gibt das Panel über das Bundesgesetz über den Jugendschutz bei Filmen und Videospielen, welches sich noch bis zum 6. Oktober 2023 in der Vernehmlassung befindet. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige besser vor unangemessenen Medieninhalten geschützt werden, doch für erhitzte Gemüter sorgt vor allem die mit der Umsetzung verbundenen Alterskontrollen.

Über die Umsetzung und deren konkrete Bedeutung diskutieren auf der Gaming & Community Stage Astrid Wüthrich (Vizedirektorin und Leiterin Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft, Bundesamt für Sozialversicherungen), Peter Züger (Präsident der SIEA), die Geschäftsleiterin des grössten Schweizer Onlineshops für Games Kayleigh Flury und Lars M. Vormann, der ehemalige Head of gamescom. Daneben klären Experten der Feinheit AG und des IFSAR Institut für Soziale Arbeit und Räume der Ostschweizer Fachhochschulen über Mikrokäufe in Games und den Zusammenhang mit Spielsucht auf und Judith Mathez von der Pädagogischen Hochschule FHNW schafft Einblick ins Thema Gaming im Schulzimmer. Der Schweizer Künstler David Boller verrät in seinem Workshop, wie Blockchain Games funktionieren und wie man selbst Games erschaffen kann.

Kontrovers: Künstliche Intelligenz in der Kunst

Von erweiternden Tools bis hin zu Urheberrechtsproblemen - der Diskurs um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kunst treibt Expertenmeinungen auseinander. Wie die Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz und Kunst einzuschätzen ist und wie die Kunstwelt mit dieser Entwicklung umgeht, diskutieren Dragica Kahlina (Studiengangleiterin Music and Digital Creation, Fachhochschule Luzern) Mischa Senn (Dozent für Kommunikations- und Immaterialgüterrecht an der Zürcher Hochschule der Künste und Handelsrichter am Handelsgericht Zürich) und André Bex von (Mitgründer Brainfart und Ankerpunkt, visueller Gestalter und Street Artist).

Interviews mit Filmstars, Voice Actors, Streamers

Auf der Main Stage geben sich Schauspieler, Streamers und Guests nacheinander die Mikrophone in die Hand. In den spannenden Talks mit Nadia Hilker, Finn Jones, Domtendo, Vik und Co. erfahren die Besuchenden nicht nur mehr über ihre jeweiligen kreativen Karrieren, sondern auch die eine oder andere Kleinigkeit aus dem Privatleben der Stars. Zudem haben die Fans die Möglichkeit, ihre Idole persönlich zu treffen; am Festival nehmen sich die Stars Zeit für ihre Fans.

Rüstungsbau, Fotoshootings, Perücken-Styling und Make-up-Demonstrationen

Auch im Cosplay-Bereich fahren die Veranstaltenden mit einem interaktiven Workshop-Programm zum Mitmachen auf. So spricht zum Beispiel die Schweizer Künstlerin und Cosplayerin Secret Geek über die Tücken der Nähvorbereitung, Tania de Andrade gibt Tipps zum Bau einer eigenen Rüstung und Pixel Cosplay analysiert die Kommunikation zwischen Fotomodellen und Fotografen. Daneben gibt es Workshops zu Propmaking, 3D-Druck, Performance, Wig-Styling und vieles mehr.

Wrestling, Karate und Street Workout

Für alle, die nicht nur online zocken wollen, bieten die Sports & Action Zone und die Martial Arts Stage ein Programm zum Auspowern. Schweizer Wrestlern, Sportlern und Karteka zeigen ihre Sportarten in Demonstrationen und laden die Besuchenden ein, neue aktive Hobbies auszuprobieren.

Origami, Kalligraphie und K-Pop

Wer es gerne etwas ruhiger angeht, kann sich in der Japan / Asian Hall künstlerisch in Kalligrafie, Origami oder Ikebana – der japanischen Kunst des Blumenarrangierens – versuchen. Beim K-Pop Dance Workshop und bei der zweiten Ausgabe des Swiss K-Pop Dance Summit auf der Main Stage fliesst jedoch sicher auch die ein oder andere Schweissperle.

Das komplette Bühnenprogramm ist jetzt auf der Website aufgeschaltet.