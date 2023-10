Zurich Pop Con & Game Show 2023: Neuer Besucherrekord

An der Zurich Pop Con & Game Show feierten am Wochenende 38'000 Besuchende amerikanische, asiatische und europäische Popkultur-Trends in den sieben Hallen der Messe Zürich.

Foto c) Zurich Pop Con und Game Show

450 Ausstellende sorgten mit einem spannenden Themenmix für eine riesige Erlebniswelt für Anime-Liebhaber, Gamerinnen und Filmfans. Die anwesenden Stars aus Serien-, Game- und Social-Media-Welten nahmen sich viel Zeit für die Fans und ermöglichten unvergessliche Begegnungen. Die Veranstaltenden sind zufrieden und blicken auf ein erfolgreiches Festival zurück:

"Von allen Seiten ist das Feedback sehr positiv und wir freuen uns, dass die Begeisterung und Freude bei Besuchenden und Ausstellenden wieder so gross war und alle trotz des schönen Wetters erneut so zahlreich in die Messehallen kamen."

Die Zurich Pop Con & Game Show hat sich als grösster Herbst-Event der Schweiz dieser Art definitiv als zeitgemässes Highlight im Schweizer Event- und Messekalender etabliert.

Foto c) Zurich Pop Con und Game Show

YouTube- und TikTok-Stars erzeugten stundenlangen Hype Vor den Ständen der YouTube-Urgesteine iBlali, Cengiz und Domtendo bildeten sich lange Warteschlangen von Fans, die ihre Idole für ein Selfie oder Smalltalk treffen wollten. Auch KingChris, der auf TikTok rund 20 Millionen Followers unterhält, nahm sich Zeit für seine Schweizer Fans. Auch die Bühnentalks mit den Content Creators waren immer sehr gut besucht und zeigten die steigende Relevanz von Social-Media-Persönlichkeiten.

Spiele-Neuheiten zogen Gamer in ihren Bann

Foto c) Zurich Pop Con und Game Show

Ein Besuchermagnet war das neue Nintendo-Game Super Mario Bros. Wonder, welches Fans an der Zurich Pop Con & Game Show vor dem offiziellen Release anspielen konnten. Die neue Erweiterung zu "Cyberpunk 2077", "Phantom Liberty" fand ebenso wie eine Fanfilmpremiere dazu grossen Anklang von allen Seiten. Auch im analogen Bereich präsentierten die Veranstaltenden Neuheiten: im grossen TCG- und Brettspielbereich erwartete die Besuchenden am Stand von Ravensburger nicht nur das neue Disney Lorcana Trading Card Game, sondern auch die Schweizer Illustratorin Clio Wolfensberger, die Künstlerin hinter den Karten der beliebten Charaktere Rapunzel und Aurora. Lange Wartezeiten gab es bei den Ständen, an denen neue VR-Games gespielt werden konnten oder wo E-Sports-Teams kleine Turniere durchführten. Die Schweizer Game-Entwickler der SGDA zeigten einem interessierten Publikum ihre aktuellen Arbeiten.

Branchenvertreter diskutierten neues Jugendschutzgesetz

Ein Treffpunkt für die Gaming-Branche war das Panel "Jugendschutz bei Filmen und Videospielen: Umsetzung und Auswirkungen des neuen Bundesgesetzes". In einer spannenden Diskussion zwischen einer Vertreterin des Bundes und Personen aus Branchenverbänden sowie der Industrie erhielten die Anwesenden Einblick in das Gesetz und dessen Zukunftsperspektiven.

Die Stars zeigten Nähe zum Publikum

Applaus erhielten auch die Bühnentalks mit den Stargästen aus "The Walking Dead", "Iron Fist", "Overwatch", "Final Fantasy XVI", YouTube und Twitch. Die Besuchenden erlebten die Stars zugänglich und erfuhren die eine oder andere Kleinigkeit von Behind-the-Scenes sowie aus dem Privatleben.

Cosplay Contests und Artist Alley im Fokus

Ein verlässliches Highlight waren wie immer die Cosplay Contests, für den die Besucher sich massenhaft vor der Main Stage versammelten. Die Cosplayer präsentierten mit einstudierten Performances beeindruckende Kostüme, oft in aufwändiger Handarbeit komplett selbstgemacht. Auch im riesigen Cosplay Village, das fast eine ganze Halle beanspruchte, gab es einiges zu sehen: Schweizer und internationalen Cosplay-Stars präsentierten ihre detailgetreuen, handgearbeiteten Kostüme und gaben Einblicke in ihre Arbeit.

Foto c) Zurich Pop Con und Game Show

Durchgehend sehr gut besucht war auch die Artist Alley, in der über 150 Künstler & Künstlerinnen ihre Werke aus den Bereichen Comic, Manga und Fantasy zeigten und Street Artists live beim Kunstschaffen zugesehen werden konnte. Viel gestaunt wurde zudem in der Tattoo Art Zone, wo Tätowierer wahre Kunstwerke auf die Haut zauberten.

K-Pop, Kendo und Karate sorgten für Shows der besonderen Art

Zwischen Talks und Panels wurde auf der Main Stage unter anderem auch Kendo – ein moderner Japanischer Kampfsport, der mit Bambusschwertern und eindrücklichen Rüstungen ausgeführt wird – demonstriert. Wie im Vorjahr tanzen zum Festivalfinale die besten Schweizer K-Pop Dance Crews auf der Hauptbühne und feiern den Swiss K-Pop Dance Summit.

**Die Zurich Pop Con & Game Show findet nächstes Jahr am 5. und 6. Oktober 2024 statt.

Die Fans müssten sich aber nicht so lange gedulden: dieselben Veranstaltenden realisieren auch die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con vom 9. bis 11. Mai 2024, eines der grössten Popkulturfestivals Europas.