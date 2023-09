Gewinnspiel: Meet & Greet mit den Overwatch-Sprecherinnen

Gemeinsam mit der Zurich Pop Con verlosen wir eine grossartige Gelegenheit für wahre "Oerwatch"-Fans: Wir haben ein Meet & Greet mit Lucie Pohl, Carolina Ravassa und Chloe Hollings für eine Person plus Begleitperson zu vergeben.

Das Treffen beinhaltet zusätzlich zwei Samstagstickets zur Zurich Pop Con & Game Show..

Ein herzliches Dankeschön an unsere Kollegen und Kolleginnen der Zurich Pop Con & Game Show!

Falls ihr zu den beiden glücklichen gehören möchtet, die Lucie, Carolina und Chloe treffen dürfen, nehmt an unserem "Overwatch"-Meet & Greet-Gewinnspiel teil!

Ihr habt bis Dienstagabend Zeit!

Carolina Ravassa die Stimme von Sombra

Carolina Ravassa ist die Stimme von Sombra in "Overwatch", von Raze in "Valorant" - und von vielen anderen Figuren, die in Games wie "GTA V", "Max Payne 3" oder "Dead Island 2" auftreten. Ein Gespräch darüber, wie sie zu Sombra wurde, und über Sprachaufnahmen und Branchentrends.