Mario-Erfinder denkt nicht an Ruhestand

Mitte des Monats erfuhren wir, dass der 60-jährige Entwickler Hideo Kojima nicht plant, in den Ruhestand zu gehen. Zum Ende des Jahres äussert sich eine weitere Videospiel-Legende in ähnlicher Weise, nämlich der 71-jährige "Super Mario Bros" Entwickler Shigeru Miyamoto. Aus einem Interview mit The Guardian erfahren wir, dass das Thema Ruhestand derzeit kein Thema für ihn ist.

In der entsprechenden Passage des Interviews spricht Miyamoto zudem über das Eigenleben, das seine Werke wie Mario und Link angenommen haben, sodass er sich nicht mehr allein für sie verantwortlich fühle. Hier ein Auszug aus dem Gespräch:

"Mehr noch als an den Ruhestand denke ich an den Tag, an dem ich umkippe. Heutzutage muss man in einem Zeitraum von fünf Jahren denken, also denke ich darüber nach, wem ich etwas weitergeben kann, falls etwas passiert. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass es so viel Energie für die Dinge gibt, an denen ich gearbeitet habe. Das sind Dinge, die bereits in die Welt hinausgegangen sind ... sie wurden von anderen kultiviert, andere Leute haben sie grossgezogen und ihnen beim Wachsen geholfen, sodass ich mich in diesem Sinne nicht mehr so verantwortlich fühle."