Offline Modus zu The Day Before in Arbeit

Das vielversprechende Game "The Day Before" endete in einem Fiasko. Nicht nur hatte es unzählige Bugs, auch wurde das Spiel eingestellt und das verantwortliche Studio schloss darauf hin seine Pforten (wir berichteten). Scheinbar ist das etwas merkwürdige Kapitel in der Gaming-Geschichte jedoch noch nicht abgeschlossen, denn wie wir auf Twitter/X erfahren, widmet sich eine Gruppe von Moddern einem Offline-Modus zu "The Day Before":

Wie Nutzer '@realluci0' uns wissen lässt, ist der Plan für den 'Crack, die Serververbindung auf eine lokale Verbindung umzuleiten. Das Projekt scheint noch in einer recht frühen Phase der Entwicklung zu sein. Wieso die Mühe unternommen wird, ein unterdurchschnittlich bewertetes Game erneut zum Laufen zu bringe - ob es sich hierbei um Fans handelt, sie in der Konservierung von Videospielen engagiert sind oder sie einfach erleben wollen, wie schlecht das Game wirklich war - erfahren wir aus dem Post nicht.