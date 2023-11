The Day Before wieder verschoben

Eigentlich sollte "The Day Before" am 10. November in den Early Access starten. Aber daraus wird leider nichts, wie Entwickler Fntastic jetzt verkünden musste.

Demnach ist es nun erst am 7. Dezember soweit. Einen konkreten Grund dafür geben die Macher nicht an. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit wird uns der finale Trailer gezeigt und dieser macht ordentlich Lust auf das Survival-MMO.

"The Day Before" spielt in einer postapokalyptischen Welt, welche von Zombies überrannt wurde. Wir übernehmen die Rolle eines Überlebenden, der sich durch die verlassene und gefährliche Welt kämpfen muss, um zu überleben.

"The Day Before" ist für den PC in Entwicklung. Spätere Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X sind zumindest möglich und wohl auch angedacht.