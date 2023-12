The Day Before: Entwickler schliesst

Fntastic, Entwickler von "The Day Before", gibt bekannt, dass man seine Pforten geschlossen hat. Die Zukunft des Spiels ist unklar.

Der Grund für die Schliessung von Fntastic ist einleuchtend. So wurde mit "The Day Before" schlicht nicht genügend Geld eingenommen, um das Projekt weiterhin entwickeln oder betreiben zu können. Aktuell kann "The Day Before" nicht gekauft werden.

Zudem ist nicht sicher, wie es mit dem Spiel weitergeht. Die Server werden momentan zumindest noch betrieben. Das mit "The Day Before" eingenommene Geld wird zur Rückzahlung der Schulden verwendet. Ein ausführliches Statement von Fntastic lesen wir bei X (ehemals Twitter). Dieses malt ein düsteres Bild von der Zukunft.

Fntastic war 2015 gegründet worden. "The Day Before" erschien am 7. Dezember im Early Access.