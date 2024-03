The Finals: Die Spielshow wurde gehackt!

Season 2 von "The Finals" startet am 14. März, und in der Arena geschehen seltsame Dinge. Die Spielshow wurde vom abtrünnigen Hackerkollektiv CNS infiltriert, und die Showrunner versuchen krampfhaft, ihre kryptischen Botschaften zu entschlüsseln - aber eines ist klar: Die Show muss weitergehen!

Während der vollgepackten neuen Season des Free2Play-Spiels können die Teilnehmer neue Waffen für jede Klasse, die gehackte neue Karte SYS$HORIZON, den brandneuen 5v5-Spielmodus Power Shift, ein neues, auf Fähigkeiten basierendes Ligasystem, belohnte wöchentliche Karrierefortschritte, private Matches – vorerst in einer auf Funktionen beschränkten Beta-Version - und den neuen Hacker-Spielstil erleben, der den Teilnehmern mehrere Möglichkeiten bietet, die Arena zu ihren Gunsten zu verändern.

Der neue Hacker-Spielstil von The Finals" lässt die Spieler in die Rolle von CNS schlüpfen, mit einer Reihe neuer Gadgets und einer neuen Spezialisierung, die mit den vorhandenen Waffen der Spieler kombiniert werden können. Spieler entfernen Wände, trotzen der Schwerkraft, graben sich durch die Arena und verwandeln Gegenstände – sie werden zum Glitch im System, zum ultimativen Cyber-Taktiker, und bringen eine neue Dimension ins Spiel.