Intro von The Lord of the Rings: Return to Moria

Trotz der namhaften Lizenz ist "The Lord of the Rings: Return to Moria" bisher eher in der Masse untergegangen. Jetzt zeigt uns Publisher North Beach Games das Intro zu dem Survival-Titel.

Hier werden wir etwas mehr als zwei Minuten lang primär auf die Story von "The Lord of the Rings: Return to Moria" eingestimmt. Gleichzeitig können wir auch Impressionen von der abwechslungsreichen Spielwelt geniessen.

"The Lord of the Rings: Return to Moria" folgt den Zwergen, die sich auf ein frisches Abenteuer begeben, um ihre Heimat Moria unter dem Nebelgebirge zurückzuerobern. Die Spieler kämpfen gemeinsam um ihr Überleben, fertigen Gegenstände und bauen und erkunden die weitläufigen Minen. Doch die tapferen Abenteurer müssen wachsam sein, denn geheimnisvolle Gefahren warten auf sie.

"The Lord of the Rings: Return to Moria" wird bereits am 24. Oktober für PS5 und den PC veröffentlicht. Die Xbox Series X folgt im ersten Halbjahr 2024.