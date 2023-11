The Lord of the Rings: Return to Moria auch für PS4 & Switch?

Es könnte sein, dass "The Lord of the Rings: Return to Moria" auch für PS4 und Switch in der Mache ist. Zumindest wurde jetzt ein erstes vielversprechendes Anzeichen für eine entsprechende Portierung gesichtet.

So ist jetzt eine Prüfung der Altersfreigabe beim brasilianischen Rating Board für "The Lord of the Rings: Return to Moria" auf PS4 und Switch aufgetaucht. Derartige Altersfreigaben oder auch Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung.

"The Lord of the Rings: Return to Moria" folgt den Zwergen, die sich auf ein frisches Abenteuer begeben, um ihre Heimat Moria unter dem Nebelgebirge zurückzuerobern. Die Spieler kämpfen gemeinsam um ihr Überleben, fertigen Gegenstände und bauen und erkunden die weitläufigen Minen. Doch die tapferen Abenteurer müssen wachsam sein, denn geheimnisvolle Gefahren warten auf sie.

"The Lord of the Rings: Return to Moria" erscheint am 5. Dezember für PS5 und im ersten Halbjahr 2024 für Xbox Series X. Für den PC ist der Titel bereits seit dem 24. Oktober erhältlich.