The Lord of the Rings: Return to Moria für PS5 verschoben

Schlechte Nachrichten für alle PS5-Besitzer, die sich nächste Woche auf "The Lord of the Rings: Return to Moria" gefreut haben. North Beach Games hat den Release jetzt nämlich nach hinten verschoben.

Demnach erscheint die PS5-Fassung von "The Lord of the Rings: Return to Moria" jetzt erst am 5. Dezember. Am Releasedatum der PC-Fassung ändert sich dagegen nichts, was vielleicht darauf schliessen lassen könnte, dass es eventuell Probleme beim Zertifizierungsprozess geben könnte. Alternativ wäre es möglich, dass in der Endkontrolle ein gravierender Bug auffiel.

"The Lord of the Rings: Return to Moria" folgt den Zwergen, die sich auf ein frisches Abenteuer begeben, um ihre Heimat Moria unter dem Nebelgebirge zurückzuerobern. Die Spieler kämpfen gemeinsam um ihr Überleben, fertigen Gegenstände und bauen und erkunden die weitläufigen Minen. Doch die tapferen Abenteurer müssen wachsam sein, denn geheimnisvolle Gefahren warten auf sie.

"The Lord of the Rings: Return to Moria" wird somit am 24. Oktober nur für den PC veröffentlicht. Die Xbox Series X folgt im ersten Halbjahr 2024.