The Thaumaturge für PC leicht verschoben

Die 11 Bit Studios haben den Release der PC-Fassung von "The Thaumaturge" leicht nach hinten verschoben. Keine Angst, entscheidend viel länger müssen wir uns diesbezüglich nicht gedulden.

Demnach wird "The Thaumaturge" jetzt am 4. März für den PC erscheinen. Eigentlich sollte es schon am 20. Februar, also nächsten Dienstag, soweit sein. Grund für diese Massnahme ist, dass man der hochkarätigen Konkurrenz, namentlich "Skull & Bones" (am 16. Februar) und "Final Fantasy VII Rebirth" (am 29. Februar), aus dem Weg gehen möchte. Das Spiel selbst ist aber komplett fertig.

Das narrative Rollenspiel "The Thaumaturge" erzählt die Geschichte des Thaumaturgen Wiktor Szulski, der danach strebt, mit seiner Vergangenheit abzuschliessen. Die Story spielt im Warschau des Jahres 1905 und dreht sich um innere Dämonen – sowohl der sprichwörtlichen als auch der etwas konkreteren Sorte. In "The Thaumaturge" laben sich die Salutor genannten Dämonen an den dunkelsten Geheimnissen der Menschen und nur die titelgebenden Thaumaturgen sind in der Lage, diese Bürde zu tragen.

"The Thaumaturge" wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen.