The Thaumaturge: Story-Trailer

Im kommenden RPG, "The Thaumaturge", von Entwickler Fool’s Theory und Publisher 11 bit studios, geht es um einen Thaumaturgen. Dieser ist ein Wundertäter der zugleich eine Gabe und eine Last mit sich trägt. Diese Parallele trifft auf Wiktor Szulski, den Protagonisten des Spiels, zu, den Familienangelegenheiten in die turbulten Strassen vom Warschau des 20. Jahrhunderts ziehen.

Die Gabe des Thaumaturgen ist mit einem Familienvermächtnis verflochten, denn die Fähigkeit wird einem von den Vorfahren vermacht. Diese mystische Übertragung beeinflusst Wiktor’s Lebensgeschichte wesentlich. Im Gegenzug hat seine Schwester Ligia grosse Angst davor, dass ihr Bruder auf der Jagd nach überirdischen Wesen und deren Wirten sein Leben gefährdet.

Nur Thaumaturgen können diese Wesen – bei wenigen Ausgewählten bekannt als Salutoren– zähmen: Unter Nutzung ihrer mystischen Fähigkeiten können sie die versteckten Geheimnisse der menschlichen Seele herauszufinden und zur Dunkelheit sprechen. Daher versteht Wiktor wie kein anderer, dass jeder Mensch mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat.