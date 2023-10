The Thaumaturge: Release-Datum steht fest

Das Handwerk eines Thaumaturgen besteht daran, tief in die menschliche Seele hineinzublicken. Das klingt zunächst elegant, dabei muss sich Wiktor Szulski, Protagonist des RPGs "The Thaumaturge" von Entwickler Fool’s Theory und Publisher 11 bit studios, ab und zu die Hände schmutzig machen. Während des Steam Next Fests vom 9. bis 16. Oktober können sich Spieler selbst eine Meinung bilden und den Prolog zu Wiktors Geschichte in einer brandneuen Demo spielen.

Zudem hat 11 bit studios bekanntgegeben, dass die PC-Version von "The Thaumaturge" schon am 5. Dezember 2023 erhältlich ist. Die Konsolenversionen (PlayStation 5, Xbox Series X|S) sind für Anfang 2024 geplant.