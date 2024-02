Publisher 11 bit studios und Entwickler Fool’s Theory versorgen uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "The Thaumaturge". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns eine Quest aus "The Thaumaturge" über sieben Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Diese hört auf den Namen "To Dust, You Shall Return".

Das narrative Rollenspiel "The Thaumaturge" erzählt die Geschichte des Thaumaturgen Wiktor Szulski, der danach strebt, mit seiner Vergangenheit abzuschliessen. Die Story spielt im Warschau des Jahres 1905 und dreht sich um innere Dämonen – sowohl der sprichwörtlichen als auch der etwas konkreteren Sorte. In "The Thaumaturge" laben sich die Salutor genannten Dämonen an den dunkelsten Geheimnissen der Menschen und nur die titelgebenden Thaumaturgen sind in der Lage, diese Bürde zu tragen.

"The Thaumaturge" erscheint am 20. Februar für den PC. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X|S folgen zu einem späteren Zeitpunkt.