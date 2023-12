The Witcher 4: Geralt könnte zurückkehren

Es wird noch Jahre dauern, bis „The Witcher 4“ erscheint. Noch ist weder etwas zur Story noch den Charakteren bekannt – der Game Director macht den Fans jetzt aber Hoffnung, dass Geralt von Riva zurückkehren könnte.

In einem Interview mit der Seite Lega Nerd hat Game Director Sebastian Kalemba angedeutet, dass Geralt von Riva für „The Witcher 4“ zurückkehren könnte. Ob er erneut die Hauptrolle einnehmen oder in eine Nebenrolle schlüpfen würde, lässt sich allerdings nicht genau sagen:

„The Witcher 4 wird erst in ein paar Jahren erscheinen, und der Vorgänger ist schon lange her, also können wir nicht nur das Publikum ansprechen, das die Saga bereits mag. Wir müssen auch eine neue Gemeinschaft aufbauen. In diesem Sinne glaube ich sagen zu können, dass es ein hervorragender Einstieg für viele Spieler sein wird, ohne dabei die langjährigen Fans zu vergessen, die Geralts Abenteuer weiterhin verfolgen wollen“, so Kalemba.