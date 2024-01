Summoners War: Sky Arena trifft auf The Witcher 3

Com2uS gabt bekannt, dass sie für ihr RPG "Summoners War: Sky Arena" gemeinsam mit CD Projekt RED und dem Spiel "The Witcher 3: Wild Hunt" eine neue Kollaboration launchen, die am 31. Januar veröffentlicht wird.

"The Witcher 3" wurde es rund 250-mal zum Spiel des Jahres gewählt und konnte sich weltweit über 75 Millionen Mal verkaufen. "Summoners War: Sky Arena" wurde 2014 veröffentlicht und ist ein taktisches RPG, in dem ihr Monster sammelt und weiterentwickelt. Als einer der Haupttitel von Com2uS verzeichnet es rund 200 Millionen weltweiter Downloads. Es erreichte die Top 1 der Verkäufe in 94 Ländern, die Top 10 in 157 Ländern und die Top 1 der Verkäufe im RPG-Genre in 162 Ländern.

Neben der Kollaboration werden das ganze Jahr über verschiedene Sonder-Events stattfinden, mit denen sich Com2uS bei euch bedanken möchte. Der erste Teil des Events namens "Nat.5 Monster Beschwörungs-Event" ist bereits live.