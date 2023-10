SWC2023 Europe Cup in Paris

Der Summoners War World Arena Championship 2023 Europa Cup findet dieses Jahr in Paris statt. Die acht besten Spieler Europas werden am 07. Oktober gegeneinander antreten und um den europäischen Titel kämpfen.

Nach den Vorrunden haben sich acht Spieler qualifiziert und den Europa Cup erreicht. Am 07. Oktober wird die europäische Meisterschaft von Summoners War: Sky Arena in der "Cité des Sciences" in der mythischen Arena "Gaston Berger" mit mehr als 900 Plätzen ausgetragen. Das Event kann ebenfalls auf YouTube und Twitch verfolgt werden. Die acht Teilnehmer werden im Best-of-5-Format gegeneinander antreten. Neben dem Titel gibt es ausserdem einen Preispool von 20'000 Dollar sowie zwei Startplätze bei der Weltmeisterschaft am 04. November in Bangkok zu gewinnen.

Paris ist die zweite Station der SWC2023, gefolgt von Taipeh am 21. Oktober und dem Finale in Bangkok am 04. November.

In diesem Jahr wird der Europa Cup von sechs deutschen Spielern dominiert. Lufia, Hanzelot, Timbo, Nicersmicer, Nef und Livert haben in der Vorrunde ihre Fähigkeiten und Ausdauer beweisen können. Mit Pinkroid ist ausserdem der Europameister von 2021 und 2022 für die diesjährige Europameisterschaft qualifiziert.