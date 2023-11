E-Sport: Summoners War World Arena Championship 2023

Die Summoners War World Arena Championship 2023 endeten nach drei Monaten mit einem Finale in Bangkok, Thailand, am 04. November. Hier kämpften die acht besten Spieler der Welt um den ersten Platz, wobei sich schlussendlich der Spieler Lest als stärkster Summoner behaupten konnte.

Nach den Vorrunden im August rückten acht Spieler aus den regionalen Cups in Asien, Europa und Amerika ins Weltfinale vor. Über 1'000 Zuschauer*innen besuchten die Arena in Bangkok. Neben den Spielen selbst war vor Ort umfassend Unterhaltung für Fans geboten, unter anderem in Form von Votings rund um das Spiel, einer Photobooth und natürlich dem Voraussagen des Gewinners. Bereits das erste Match des Finales wurde von hunderttausenden von Zuschauer live bei Watchpartys und via Stream verfolgt, welche von Castern aus 13 Regionen kommentiert wurden.

Als Gewinner ging der Spieler Lest aus dem Finale hervor, welcher bereits 2019 siegreich war. Er setzte sich im Halbfinale gegen Diligent-YC durch, der seinerseits 2021 Meister geworden war, und gewann im Finale gegen Truewhale, der zuvor Pinkroid besiegt hatte. Lest entschied das Finale mit 3-1 für sich und wurde somit zum ersten Summoner mit zwei Meisterschafts-Titeln.

Als Gewinner erhielt er 100'000 USD Preisgeld, einen Pokal und eine Statue der Feuer-Chimäre (Rakan). Zweitplatzierter Truewhale erhielt 20'000 USD, der dritte Platz für Diligent-YC und Pinkroid war mit je 10'000 USD dotiert.