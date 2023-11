Jobausschreibung zu Project Sirius nennt offene Welt

Scheinbar folgt das Witcher-Projekt Sirius von dem Entwicklerstudio The Molasses Flood dem Vorbild von CD Projekt Reds "The Witcher 3: Wild Hunt". Denn wie eine Jobausschreibung andeutet, wird es sich dabei um einen Titel mit einer offenen Welt handeln. Projekt Sirius wird ein Multiplayer-Game im "The Witcher"-Universum.

So sucht das in Boston ansässige Studio eine/n Senior oder Principal Level Designer für Project Sirius, der/die für die Gestaltung der Räume in der "slawischen offenen Welt" von "The Witcher" verantwortlich sein wird. Das klingt zumindest von der Beschreibung her, als gäbe es in dem Game viel auf eigene Faust zu entdecken. Auch wenn es sich bei The Molasses Flood um ein eher kleineres Studio handelt und der Umfang somit kleiner ausfallen sollte, sollten wir uns möglicherweise doch auf eine ähnliche erzählerische Tiefe wie bei "The Witcher 3: Wild Hunt" freuen können.