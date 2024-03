TopSpin 2K25 erscheint bereits im April

Während alle Welt gebannt die 2024er BNP Paribas Open in Indian Wells verfolgt, gab 2K heute bekannt, dass "TopSpin 2K25", ein Revival der beliebten Tennis-Videospiel-Simulationsreihe, am 23. respektive 26. April für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Das Cover der "TopSpin 2K25"-Standard Edition und der ausschliesslich digital verfügbaren Grand Slam Edition zieren die Tennislegenden Roger Federer und Serena Williams, für die Deluxe Edition konnten die aktuellen Topstars Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe gewonnen werden. Mit mehr als 24 spielbaren Profis, dem von Tennislegende John McEnroe vertonten Training in der TopSpin Akademie, den kompetitiven Einzelspieler- und Mehrspieler-Modi, allen vier historischen Grand Slam®-Turnieren und mehr lässt "TopSpin 2K25" die Herzen von Tennis- und Sportspiele-Fans auf dem virtuellen Court höher schlagen. Das Motto des Spiels lautet nicht umsonst: GAME. SATZ. SIEG!

Die TopSpin 2K25 Standard Edition wird weltweit am Freitag, den 26. April 2024 erscheinen, die Deluxe Edition und Grand Slam Edition bieten bereits ab Dienstag, den 23. April 2024 einen Vorabzugang.

"Der letzte Teil von TopSpin liegt schon einige Jahre zurück und wir freuen uns sehr, in dieser Hochphase des Tennissports nun TopSpin 2K25 ankündigen zu können. TopSpin 2K25 fängt den Spirit und die Kultur des Sports ein und bietet tiefgreifende Personalisierungsoptionen und verbessertes Gameplay. Das Team und ich können es gar nicht abwarten, TopSpin 2K25 mit der Welt zu teilen und zu sehen, wie viel Spass die Fans mit dem Spiel haben werden."

Remi Ercolani, Gaming Director bei Hangar 13

Unsere Vorschau zu "TopSpin 2k25"