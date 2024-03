TopSpin 2k25: Off-Court-Botschafter

Der seit heute streambare Fall Out Boy-Song "Heartbreak Feels So Good (Dillon Francis Remix)" ist im Trailer und Soundtrack von "TopSpin 2K25" zu hören

2K gab heute bekannt, dass Pete Wentz von Fall Out Boy als allererster Off-Court-Botschafter der Reihe "TopSpin 2K25" repräsentieren wird. Als solcher wird er zum Soundtrack des Spiels beitragen und das Spiel als leidenschaftlicher Tennisspieler und Kultfigur promoten. Als bekennender Tennis- und TopSpin-Fan lässt der Bassist und Songwriter der GRAMMY-nominierten und mehrfach Platin-gekrönten Rockband Fall Out Boy seine Erfahrung in der Tenniskultur in "TopSpin 2K25" einfliessen und wählt ausserdem die Songs des Spielsoundtracks aus. Neben anderen Stücken, die demnächst bekannt gegeben werden, wird der Soundtrack einen neuen Dillon Francis-Remix von Fall Out Boys "Heartbreak Feels so Good" aus dem aktuellen Album der Band So Much (For) Stardust beinhalten, das gleich bei seiner Veröffentlichung über Fueled By Ramen, Elektra Records und DCD2 Records am 24. März 2023 als Nr. 1 einstieg. Der Song "Heartbreak Feels So Good (Dillon Francis Remix)", der ab sofort auf allen gängigen Plattformen streambar ist, feierte seine Premiere im am Dienstag erschienenen Ankündigungstrailer von "TopSpin 2K25".

Der vom GQ-Magazin als "König der Tennisszene von L.A." gefeierte Wentz nimmt sich fast jeden Tag Zeit für seinen Lieblingssport, selbst wenn er auf Tour ist. Er hat bereits mit bekannten Tennisprofis an Pro-Am-Turnieren wie dem Desert Smash Charity-Event in Indian Wells teilgenommen und ist langjähriger Fan der "TopSpin"-Videospielreihe. Dies macht ihn zum idealen Off-Court-Botschafter für das Revival der beliebten Reihe mit "TopSpin 2K25", das er bereits vor den 2024er BNP Paribas Open anspielen konnte.

Zu seiner Rolle als Off-Court-Botschafter von "TopSpin 2K25" sagt Wentz: