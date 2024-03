Finanzieller Flop für Undawn

Mit Will Smith in der Rolle des Trey Jones investierte Tencent stattliche 140 Millionen US-Dollar in den Zombie-Survival-Titel “Undawn”. Obwohl es sich um eine grosse Veröffentlichung des chinesischen Gaming-Giganten handeln sollte, blieb das Free-to-Play-Game für PC und Mobile jedoch weitgehend unbemerkt. Finanziell entpuppte sich das Spiel als ein Flop. So brachte es lediglich 287’000 US-Dollar ein, wie wir aus einem Reuters-Artikel erfahren.

Angesichts dieser Zahlen stellt sich natürlich die Frage, wie ein Spiel mit einer Hollywood-Persönlichkeit so floppen kann. Ein Blick auf den YouTube-Kanal des Studios zeigt, dass der “DayZ”-Konkurrent zum Zeitpunkt dieser Meldung weniger als 370’000 Klicks aufweist. Interessanterweise ist Will Smith nicht im Thumbnail zu sehen und wird nicht im Titel des Videos genannt. Von allen Videos des Kanals ist beides nur in einem Video gemacht worden.