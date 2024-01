Until Dawn auch für PS5 & PC?

Offenbar arbeitet Supermassive Games an Portierungen von "Until Dawn" für PS5 und den PC. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand.

Stein des Anstosses ist eine entsprechende Aussage des eigentlich zuverlässigen Leakers billbil-kun. Konkret sagt er, dass "Until Dawn" innerhalb der nächsten 15 Tage auch für PS5 und den PC angekündigt wird. Dabei handelt es sich angeblich um eine brandneue Fassung des Horrortitels, was aber nicht zwingend ein Remake bedeuten muss.

In "Until Dawn" reisen acht Freunde zu einer abgelegenen Berghütte. Bald merken sie, dass sie nicht alleine sind. Man schlüpft in die Rollen der acht Charaktere und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Killers. Jede Entscheidung hat teils dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod sowie den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn ein Charakter stirbt, bleibt er für den Rest des Spiels tot.

In PAL-Gefilden ist "Until Dawn" seit 26. August 2015 exklusiv für PS4 erhältlich.