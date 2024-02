Until Dawn kommt auch für PS5 & PC

Im Rahmen des gestrigen "State of Play" wurde "Until Dawn" auch für PS5 und den PC angekündigt. Ein entsprechendes Gerücht hatte im Vorfeld bereits die Runde gemacht.

Demnach ist "Until Dawn" im weiteren Jahresverlauf auch für PS5 und den PC verfügbar. Dem zugehörigen Trailer nach zu urteilen, wurde der Horrortitel in erster Linie optisch aufpoliert.

In "Until Dawn" reisen acht Freunde zu einer abgelegenen Berghütte. Bald merken sie, dass sie nicht alleine sind. Man schlüpft in die Rollen der acht Charaktere und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Killers. Jede Entscheidung hat teils dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod sowie den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn ein Charakter stirbt, bleibt er für den Rest des Spiels tot.

In PAL-Gefilden ist "Until Dawn" seit 26. August 2015 exklusiv für PS4 erhältlich.