Until Dawn: Nachfolger war wohl in Planung

Die Website Time Extension berichtet mit Berufung auf sechs Mitarbeiter von Supermassive Games, dass einmal ein Nachfolger von "Until Dawn" in Planung war. Das Projekt wurde aber letztlich wieder verworfen.

Hauptgrund dafür war, dass Sony und Supermassive Games ihre Zusammenarbeit beendeten. Angeblich war "The Quarry" ursprünglich als Prototyp für "Until Dawn 2" entworfen worden. Rein spielerisch und konzeptionell ist zwischen beiden Titeln tatsächlich eine grössere Schnittmenge vorhanden.

In "Until Dawn" reisen acht Freunde zu einer abgelegenen Berghütte. Bald merken sie, dass sie nicht alleine sind. Man schlüpft in die Rollen der acht Charaktere und sucht nach Hinweisen auf die Identität des Killers. Jede Entscheidung hat teils dramatische Auswirkungen auf Leben und Tod sowie den weiteren Verlauf der Geschichte. Wenn ein Charakter stirbt, bleibt er für den Rest des Spiels tot.

In PAL-Gefilden ist "Until Dawn" seit 26. August 2015 exklusiv für PS4 erhältlich. Im weiteren Jahresverlauf erscheinen auch Umsetzungen für PS5 und den PC.