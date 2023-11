Warframe: Releasefenster für die "Whisper in the Walls"-Erweiterung

Im August hat Digital Extremes die "Whisper in the Walls"-Erweiterung für "Warframe" vorgestellt. Jetzt gibt es ein Releasefenster dafür.

Demnach ist der "Whisper in the Walls"-DLC irgendwann im Dezember für "Warframe" erhältlich. Das genaue Datum wird im Rahmen der Game Awards am 8. Dezember verkündet. Einen neuen Trailer zu der Erweiterung können wir jetzt schon konsumieren.

In "Warframe" schlüpfen wir in die Rolle und die Rüstung der Tenno, einer Rasse von Kriegern, die mit Klingen und Schusswaffen kämpfen und vom Führer Lotus aus einem langen Kälteschlaf erweckt wurden, um die Ordnung im Sonnensystem wiederherzustellen. "Warframe" bietet mehr als 35 Warframes, Hunderte von Waffen und Tausende von Anpassungsoptionen, die Möglichkeit, Waffen, Rüstungen und Gegenstände mit einem Mod-System aufzurüsten sowie die Option, Clans beizutreten, Haustiere zu halten und riesige Welten zu erkunden.

"Warframe" kann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und dem PC gespielt werden.